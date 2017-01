POL-UN: Kamen - zwei Wohnungseinbrüche - Bargeld entwendet

Kamen (ots) - Am Mittwoch, den 11.01.2017, zwischen 14.45 und 20.15 Uhr sind Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Danziger Straße eingebrochen. Sie hebelten das rückwärtige Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Sie durchsuchten mehrere Räume und entwendeten Bargeld. Zwischen 16.00 und 19.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Reihenhaus in der Königsberger Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchsuchten innen mehrere Räume. Auch hier entwendeten wurde Bargeld gestohlen. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise zu beiden Straftaten bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell