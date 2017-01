POL-UN: Werne - Diebstahl aus LKW - Plane aufgeschnitten und Spirituosen entwendet

Werne (ots) - In der Nacht zu Mittwoch (11.01.2017) haben Unbekannte an einem auf dem Autohof an der Nordlippestraße geparkten Auflieger an mehreren Stellen die Plane aufgeschnitten. Von der Ladefläche wurden Spirituosen und Strumpfhosen in bislang unbekannter Menge entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

