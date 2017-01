POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Fahrer überholte abbiegendes Fahrzeug

Werne (ots) - Am Mittwoch (11.01.2017) fuhr gegen 5.50 Uhr ein 65 jähriger Werner auf dem Wahrbrink aus Richtung Nordlippering kommend. Da er nach links in eine Werkseinfahrt einfahren wollte setzte er den Blinker, verlangsamte seine Geschwindigkeit und bog ab. In diesem Moment überholte ihn ein hinter ihm fahrender 24 jähriger Ahlener und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der 65 Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell