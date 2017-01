POL-UN: Holzwickede - Transporter aufgebrochen - Arbeitsgeräte gestohlen

Holzwickede (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (09.01. - 10.01.2017), zwischen 22.00 und 08.00 Uhr haben Unbekannte zwei Transporter eines Gartencenter am Landweg aufgebrochen. Aus den Fahrzeugen entwendeten sie mehrere Arbeitsgeräte, wie Motorsägen und Heckenscheren. Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell