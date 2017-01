POL-UN: Unna - zwei Einbrüche - nach ersten Feststellungen gingen die Täter ohne Beute

Unna (ots) - In der Nacht zu Dienstag (10.01.2017) haben Unbekannte an mehreren Stellen versucht in die Verkaufsräume einer Firma für Garten- und Landschaftsgeräte an der Hammer Straße einzubrechen. Letztendlich hebelten sie ein Fenster auf und gelangten in ein Büro. Dieses wurde durchsucht, nach ersten Feststellungen aber nichts entwendet.

In der gleichen Nacht drangen unbekannte Täter in eine Kfz-Werkstatt an der Friedrich-Ebert-Straße ein. Auch hier wurde offensichtlich nichts entwendet.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell