POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - Fahrerin kam von der Straße ab

Unna (ots) - Am Montag (09.01.2017) fuhr gegen 17.50 Uhr eine 72 jährige Unnaerin auf dem Reckerdingsweg in Richtung Massen. Nach einer Linkskurve kam sie aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell