POL-UN: Schwerte - Handtaschenraub - unbekannter Täter auf dem Ruhrwanderweg

Schwerte (ots) - Am Montag (09.01.2017) ging gegen 15.10 Uhr eine 26 jährige Schwerterin auf dem Ruhrwanderweg in Richtung Wandhofen. In Höhe der Ruhrbrücke Bethunestraße, im Bereich eines Umspannhäuschens, sei dann eine unbekannte, männliche Person hinter ihr hergelaufen, habe ihr die Umhängetasche von der Schulter gerissen und sei dann Richtung Wandhofen geflüchtet. Der Täter soll etwa 185 cm groß gewesen sein und habe eine schwarze Jeanshose sowie auffällige, rote Turnschuhe getragen.

Wer kann weitere Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell