POL-UN: Bergkamen - Wohnungseinbruch - Bargeld, Gold und Münzen entwendet

Bergkamen (ots) - Am Montag (09.01.2017) drangen unbekannte Täter zwischen 18.30 Uhr und 20.15 Uhr durch ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus an der Voigtwiese ein. Sie durchsuchten das gesamte Haus und entwendeten Bargeld, Gold und eine Münzsammlung.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

