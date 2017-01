POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Unfallfahrer stand unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots) - Am Montag (09.01.2017) fuhr gegen 9.50 Uhr ein 29 jähriger Dortmunder auf der Lünener Straße aus Richtung Autobahn A2 in Richtung Kamen. In Höhe der Hausnummer 135 fuhr er in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem 64 jährigen Kamener und einer 40 jährigen Kamenerin.

Ein hinter dem Dortmunder fahrender 49 jähriger LKW Fahrer aus dem Emsland konnte nicht mehr abbremsen und fuhr auf den Dortmunder auf. Dieser, sowie die Fahrerin aus Kamen, verletzten sich bei dem Unfall und wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der der Dortmunder unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschien sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 11 000 Euro.

