POL-UN: Werne - Versuchter Diebstahl aus Zigarettenautomat - Feuerwerkskörper gezündet

Werne (ots) - Mit einem Böller ist am späten Sonntagabend, den 08.01.2017, gegen 23.10 Uhr versucht worden, einen Zigarettenautomaten in der Tenhagenstraße zu sprengen. Anwohner hörten einen lauten Knall und bemerkten zwei Männer, die in der Nähe des Automaten standen. Als sie den Zeugen sahen, flohen sie in Richtung Schürenkamp. Im Rahmen der Fahndung konnten ein 26- und ein 21-jähriger Mann aus Werne angetroffen werden, auf die die Zeugenbeschreibung passte. Da sich die beiden nicht ausweisen konnten, wurden sie zunächst zur Wache gebracht. Im Ausgabeschacht des Automaten wurden die Reste eines Feuerwerkskörpers gefunden. Durch die Explosion wurde der Automat beschädigt, sie reichte aber nicht aus, um an die Beute zu kommen. Die Männer wurden im Anschluss wieder entlassen.

