POL-UN: Werne - Einbruch in Gebäude vom Baubetriebshof - Arbeitsgeräte gestohlen

Werne (ots) - In der Zeit von Sonntag auf Montag (08.01. - 09.01.2017), zwischen 08.45 und 06.00 Uhr haben sich Unbekannte Zugang zu einem Gebäude des Baubetriebshofes am Südring verschafft. Sie entwendeten mehrere Arbeitsgeräte. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

