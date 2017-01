POL-UN: Selm - Diebstahl aus Transporter - mehrere Arbeitsmaschinen entwendet

Selm (ots) - In der Nacht zu Samstag (07.01.2017) haben Unbekannte aus einem am Sandforter Weg geparkten weißen Transporter mehrere Arbeitsmaschinen entwendet. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell