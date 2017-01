POL-UN: Kamen - zwei Einbrüche - bisher keine Angaben zu möglicher Beute

Kamen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (08.01.2017) schlugen unbekannte Täter ein Fenster zur Stadthalle ein und drangen in das Gebäude ein. Hier brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten Büros. Auch eine Tür zur Kegelbahn wurde eingeschlagen und der dort stehende Getränkekühlschrank aufgebrochen.

Die Täter drangen nunmehr auch gewaltsam in das Rathaus ein und schlugen hier zahlreiche Türscheiben ein, um in die Büros zu gelangen. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Am Sonntagmorgen (08.01.2017) bemerkte gegen kurz nach 6 Uhr ein Zeuge ein eingeschlagenes Fenster an der Almhütte der Kamener Winterwelt am Markt. Kurz darauf kletterten fünf oder sechs Personen fluchtartig aus dem Fenster und liefen in Richtung Koepeplatz davon. Auch hier liegen keinen Angaben zum Diebesgut vor.

Weitere Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

