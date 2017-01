POL-UN: Bönen - Verkehrsunfall - beim Abbiegen mit entgegenkommendem PKW zusammengestoßen

Bönen (ots) - Am Freitag (06.01.2017) fuhr gegen 12.25 Uhr eine 61 jährige Bönenerin auf der Woortstraße in Richtung Feldstraße. Sie bog nach rechts in die Nelkenstraße ab und stieß hier mit einer ihr entgegenkommenden 57 jährigen Bönenerin zusammen. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden von etwa 8 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell