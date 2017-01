POL-UN: Bergkamen, Verkehrsunfall mit Flucht

59192 Bergkamen (ots) - Am Donnerstag, dem 05.01., gegen 19.00 Uhr, stellte eine 57-jährige aus Bergkamen ihrer weißen Dacia Logan auf dem Hünenpad, in Höhe Hausnr. 14, zum Parken ab. Als sie am 07.01., um 06.00 Uhr, zu ihrem Dacia zurückkehrte, stellte sie einen massiven Schaden auf der rechten Seite fest. Offensichtlich hatte sich der Unfallfahrer entfernt, ohne sich bei der Fahrerin oder der Polizei gemeldet zu haben. Es entstand Sachschaden von mind. 4000 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Kamen unter 02307-9210.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell