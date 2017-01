POL-UN: Werne, Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis

59368 Werne (ots) - Am Samstag, dem 07.01, gegen 14.30 Uhr, fiel einer Zeugin auf, wie ein Traktor einen beschädigten Mazda von der Straße An der Nordbecke auf einen nahegelegenen Feldweg zog. Ermittlungen durch die Polizei ergaben, dass der Fahrer des Pkw nach dem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden war. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass der 59-jährige Fahrer aus Drensteinfurt deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Ebenso wird gegen ihn wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Aufgrund seiner Verletzungen verbleibt der Fahrer im Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell