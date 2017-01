POL-UN: Kamen, Einbruch in Reihenhaus

59174 Kamen (ots) - In der Zeit vom 22.12.16, bis zum 06.01.17, 21.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch die Terrassentür in ein Reihenhaus in der Straße Kupferberg. Nach Durchsuchen der Räume konnten die Täter mit Schmuck und Bargeld unerkannt entkommen. Sachdienliche Hinweise an die Polizei Kamen unter 02307-9210.

