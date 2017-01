POL-UN: Selm, 3 Wohnungseinbrüche

59379 Selm (ots) -

1. Am 06.01., um 19.55 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter durch ein Fenster in eine Wohnung in der Kolpingstraße. Mit einer Münzsammlung können die Täter unerkannt fliehen. 2. Am 06.01., zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Haus im Hermann-Löns-Weg. Nach Durchsuchen der Räume konnten sie mit Schmuck entkommen. 3. In der gleichen Tatzeit gelangten die Täter durch die Terrassentür in ein Haus in der Ulmenstraße. Nach Durchsuchen der Räume fliehen die Täter mit Bargeld, Schmuck und Laptop.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Werne unter 02389-9210.

