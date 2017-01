POL-UN: Selm - Mann überfallen - Unbekannte rauben Geldtasche

Selm (ots) - Am Donnerstag, den 05.01.2017 ist ein 60-jähriger Mann auf dem Willy-Brand-Platz von zwei Unbekannten überfallen worden. Der Geschädigte befand sich gegen 18.00 Uhr in der Nähe der Postbank, als er plötzlich von einem Unbekannten einen Schlag auf den Hinterkopf erhielt. Er stürzte dadurch und fiel zu Boden. Der Unbekannte Mann schlug weiter auf den am Boden liegenden Mann ein und entriss ihm dann die mitgeführte Tasche. Dabei handelte es sich um einen schwarzen Jutebeutel. Zwischenzeitlich kam ein weiterer Mann dazu. Beide flüchteten mit der Beute in Richtung Teichstraße. In der geraubten Tasche befand sich ein schwarzes Lederetui mit Geld, das das Opfer bei der Bank einzahlen wollte. Der erste Verdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, etwa Anfang 20, etwa 1,80 m groß. Bekleidet war er mit einer jagdgrünen, hüftlangen Jacke aus glänzendem Material. Die Kapuze hatte einen Fellbesatz. Weiter hatte er eine dunkle Hose an. Sein Gesicht hatte er mit einem schwarzen Tuch oder Schal vermummt. Die zweite Person war ebenfalls männlich, war dunkel gekleidet und hatte eine Kapuze oder Mütze über dem Kopf. Sie war deutlich kleiner, als der andere Mann. Gesprochen haben die beiden Personen hochdeutsch. Der 60-jährige wurde bei dem Angriff verletzt und durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht Zeugen der Tat, wer hat etwas gesehen und kann Angaben machen? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell