POL-UN: Fröndenberg - Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Kind - Junge lief plötzlich über die Straße

Fröndenberg (ots) - Am Donnerstag (05.01.2017) fuhr gegen 13 Uhr eine 64 jährige Fröndenbergerin auf der Wilhelm-Feuerhake-Straße aus Richtung Mendener Straße kommend. In Höhe Hausnummer 10 lief plötzlich von rechts ein neunjähriger Junge aus Fröndenberg in Richtung Bahnhof über die Straße. Die Fahrerin versuchte zu bremsen, konnte aber einen Zusammenprall nicht mehr verhindern. Der Junge verletzte sich so schwer, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Ein ebenfalls eingesetzter Rettungshubschrauber hatte den Notarzt zum Einsatzort geflogen, wurde aber nicht für den Transport des Verletzten benötigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell