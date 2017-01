POL-UN: Unna - Vermisste Frau tot in der Ruhr aufgefunden - keine Anzeichen auf Fremdeinwirkung

Unna/Fröndenberg (ots) - Die 77 jährige Unnaerin, die von der Polizei Unna am heutigen Tag (05.01.2017) gesucht wurde, ist in der Nähe eines Campingplatzes in Fröndenberg Dellwig tot in der Ruhr aufgefunden worden. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Bereich mit Booten abgesucht und entdeckten die Vermisste. Hinweise auf strafbare Handlungen haben sich bisher nicht ergeben.

Medien und soziale Netzwerke, die uns bei der Suche nach der Vermissten unterstützt haben, werden gebeten die veröffentlichten Lichtbilder nicht mehr zu verwenden und aus den Archiven zu löschen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell