POL-UN: Werne - Diebstahl aus Rettungswagen - Kinder-Notfallrucksack aufgefunden

Werne (ots) - Der am Mittwoch, den 28.12.2016 aus einem Rettungswagen gestohlene Kinder-Notfallrucksack ist aufgefunden worden. Am Mittwoch, den 04.01.2017 erhielt die Polizei einen Hinweis auf den Verbleib des Rucksacks. In der Nähe eines Spielplatzes in der Straße Thünen wurde er hinter einem Glascontainer gefunden. Er wurde der Feuerwehr zurückgegeben, wo jetzt überprüft wird, ob etwas gestohlen wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell