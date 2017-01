POL-UN: Unna - Einbruch in Kindergarten - Täter gingen ohne Beute

Unna (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (05.01.2017) haben unbekannte Täter an einem Kindergarten an der Martinstraße eine Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten mehrere Räume, entwendeten aber nach ersten Feststellungen nichts.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell