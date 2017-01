POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen - Fahrerin fuhr gegen Straßenlaterne

Kamen (ots) - Am Mittwoch (04.01.2017) fuhr gegen 13.55 Uhr eine 69 jährige Kamenerin auf der Einsteinstraße und wollte in Höhe Hausnummer 1 in eine Parkbucht fahren. Beim Einparken verwechselte sie das Gaspedal mit dem Bremspedal und prallte gegen eine Straßenlaterne. Durch den Aufprall lösten die Frontairbags aus. Teile der Laterne fielen auf den PKW. Die Fahrerin sowie ihr 72 jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und daher vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 12 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell