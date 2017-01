POL-UN: Schwerte - Wohnungseinbruch - Täter schlugen Scheibe ein

Schwerte (ots) - In der Zeit von Dienstagmorgen (03.01.2017) bis Mittwochmorgen (04.01.2017) haben unbekannte Täter an einem Einfamilienhaus an der Mesenbecke die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen und sich so Zuritt zum Haus verschafft. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

