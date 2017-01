POL-UN: Unna - Unfallflucht auf B 1 - Fahrzeug verliert Abgasanlage

Unna (ots) - Am Mittwochmorgen, den 04.01.2017, gegen 06.45 Uhr hat ein Fahrzeug auf der B 1 in Höhe der Einfahrt zur EGV seine komplette Auspuffanlage verloren. Er fuhr in Richtung Werl. Die nachfolgenden sechs Fahrzeuge fuhren über die auf der Fahrbahn liegende Anlage und beschädigten dabei ihre eigenen PKW. Es entstand etwa 3000EUR Sachschaden. Der Verursacher fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Unna unter 02303 921 3120 oder 921 0.

