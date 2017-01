POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Schule - Unbekannte durchwühlten mehrere Räume

Holzwickede (ots) - In der Zeit von Montag (2.01.2017), 17 Uhr, bis Dienstag (03.01.2017), 15.30 Uhr, beschädigten Unbekannte die Haupteingangstüren einer Grundschule an der Hauptstraße und drangen so in das Gebäude ein. Hier durchwühlten sie einen Aufenthaltsraum und das Sekretariat. Eine Aufstellung der entwendeten Gegenstände liegt bislang nicht vor.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

