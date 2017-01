POL-UN: Holzwickede - Einbruch in Kindergarten - Laptop entwendet

Holzwickede (ots) - In der Zeit von Montag auf Dienstag (02.01. - 03.01.2017), zwischen 18.00 und 07.00 Uhr sind Unbekannte in einen Kindergarten in der Karl-Brauckmann-Straße eingebrochen. Durch eine Tür auf der Rückseite verschafften sich die Täter Zugang zum Gebäude. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten einen Laptop. Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

