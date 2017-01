POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person - alkoholisierte Fahrerin prallte gegen Telefonmast

Werne (ots) - Am Neujahrmorgen fuhr gegen 3.50 Uhr eine 44 jährige Wernerin auf der Burbankstraße in Richtung Stockumer Straße/Brede. Kurz vor der Straße An der Wiebecke verlor sie die Kontrolle über ihren PKW und kollidierte mit einem Telefonmast auf dem linken Seitenstreifen. Das Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls um die eigene Achse gedreht und ein Airbag löste aus. Der Telefonmast knickte ab und die Leitung ragte über die Fahrbahn.

Die Fahrerin wurde so schwer verletzt, dass sie zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Da bei ihr Alkoholgeruch wahrgenommen wurde, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Der 50 jährige Beifahrer blieb unverletzt.

Die Gefahrenstelle durch den abgeknickten Telefonmast wurde durch die Feuerwehr beseitigt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 5 000 Euro.

