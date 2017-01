POL-UN: Unna - Raub - junger Mann von zwei Tätern brutal angegangen

Unna (ots) - Am Neujahrmorgen befand sich gegen 4.30 Uhr ein 19 jähriger Unnaer alleine zu Fuß auf dem Heimweg. An der Ziegelstraße wurde er plötzlich von einer unbekannten männlichen Person in den Rücken getreten und fiel zu Boden. Der Täter forderte von dem Geschädigten Bargeld und sein Handy. Als sich der 19 Jährige gegen den Angreifer zur Wehr setzte, trat ein weiterer Täter hinzu und griff den Geschädigten mit Schlägen und Tritten an. Als ein zufällig vorbeikommender Zeuge dem am Boden liegen Mann helfen wollte, flüchten die Angreifer ohne Beute in Richtung Brockhausplatz/Falkstraße.

Die Täter werden als 185 bis 190 groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit Kapuze und Schal vermummt beschrieben.

Der leichtverletzte Geschädigte ging zunächst nach Hause, musste sich aber im Laufe des Tages in ärztliche Behandlung begeben.

Der zur Hilfe kommende Zeuge, etwa 40 bis 45 Jahre alt, schick gekleidet, steht bisher namentlich nicht fest. Er wird gebeten sich mit der Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell