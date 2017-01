POL-UN: Werne - zwei Wohnungseinbrüche in Mehrfamilienhaus - Bargeld entwendet

Werne (ots) - In der Zeit von Silvester auf Neujahr (31.12.2016 - 01.01.2017) zwischen 07.00 und 15.00 Uhr sind Unbekannte in zwei Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Horneburg eingebrochen. In der ersten Wohnung durchsuchten Sie sämtliche Räume und entwendeten Bargeld. In der der zweiten Wohnung wurde nichts entwendet, da diese zur Zeit nicht bewohnt ist. Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell