POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrerin fuhr im Kreisverkehr geradeaus

Schwerte (ots) - In der Nacht zu Silvester (31.12.2016) fuhr gegen 4 Uhr eine 31 jährige Iserlohnerin auf der Hagener Straße in Richtung Hagen. An dem Kreisverkehr Wannebachstraße fuhr sie geradeaus über den Kreisverkehr hinweg und kam im weiteren Verlauf auf der Hagener Straße zum Stehen. Sie hatte die Grünanlage des Kreisverkehres sowie mehrere Verkehrsschilder beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 9 500 Euro. Da die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme auf eine alkoholisierte Verursacherin trafen, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

