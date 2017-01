POL-UN: Kamen - Wohnungseinbruch und versuchter Einbruch - Bewohnerin vertrieb Einbrecher

Kamen (ots) - Am Silvesterabend hörte eine Bewohnerin einer Erdgeschosswohnung an der Mühlenstraße gegen 19.20 Uhr verdächtige Geräusche aus ihrem Schlafzimmer. Als sie nachsah, versuchte gerade ein junger Mann durch das Fenster einzusteigen. Die Geschädigte schrie und der Einbrecher flüchtete. Er hatte zuvor die Fensterscheibe eingeschlagen und den Griff umgelegt. Eine nähere Personenbeschreibung liegt nicht vor.

In der Nacht zu Neujahr haben Unbekannte an einem Einfamilienhaus an der Ostenallee eine Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen bislang nicht vor.

Hinweise zu beiden Taten bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell