POL-UN: Unna - Feuer in Papiertonne - Gartenlaube abgebrannt

Unna (ots) - In den frühen Morgenstunden am Neujahrstag, gegen 05.30 Uhr, rückte die Feuerwehr Unna zu einem Brand einer Gartenlaube in der Stralsunder Straße aus. Das Feuer war offensichtlich in einer neben der Laube stehenden Papiertonne entstanden und dann auf die Gartenlaube und eine angrenzenden Birke übergegangen. Durch den Brand wurde das Gartenhaus völlig zerstört. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303- 921-3120 oder 02303 - 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell