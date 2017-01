POL-UN: Werne - Einbruch in ein Sportlerheim - Alarmanlage ausgelöst

Werne (ots) - Am Silvesterabend, gegen 22.35 Uhr, war ein bislang unbekannter Täter in das Sportlerheim am Grote Dahlweg eingebrochen. Der Zugang zum Objekt erfolgte über eine eingeschlagene Glasscheibe. Offensichtlich ist der Täter durch eine ausgelöste Alarmanlage gestört worden. Zeugen hatten gesehen, wie eine tatverdächtige, dunkel gekleidete Person den Zaun überwunden hatte und in Richtung Stockum geflüchtet war. Zur erlangten Beute liegt noch keine Aussage vor. Zeugen, die zu der verdächtigen Person etwas sagen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389-921-3420 oder der Polizei in Unna, Telefon 02303-921 0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell