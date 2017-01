POL-UN: Kamen - zwei Wohnungseinbruchsdiebstähle an Silvester

Kamen (ots) - Zu einem versuchten Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in Methler, Lindenallee, war es am gestrigen Silvestertag gekommen. Unbekannte Täter hatten die Scheibe eines Fensters an einem freistehenden Einfamilienhaus eingeworfen und waren so ins Innere gelangt. Offensichtlich wurde nichts entwendet. Einen weiteren Einbruch hatte es an Silvester in der Straße Hohler Weg gegeben. Hier hatten unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Reihenhauses aufgehebelt und sämtliche Räume durchsucht. Zur Beute liegt noch keine Aussage vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307- 921-3220 oder die Polizei in Unna unter 02303 - 921 0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell