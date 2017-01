POL-UN: Bönen - versuchter Raub - nach Silvesterfeier auf Heimweg überfallen

Bönen (ots) - Nach einer Silvesterfeier wurde eine 47-jährige Frau aus Bönen, gegen 04.00 Uhr, auf dem Heimweg in überfallen. Zwei bislang unbekannte Männer hatten die Frau an der Kirchstraße abgepasst und sie in eine Hausecke gestoßen. Hier forderten sie die Herausgabe von Bargeld und durchsuchten die Handtasche der Bönenerin. Als die beiden Täter keinen Erfolg hatten, flüchteten sie unerkannt in Richtung Bahnhof. Eine Beschreibung der beiden Männer liegt nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Kamen unter der Telefonnummer 02307 - 921 - 3220 oder an die Polizei in Unna unter 02303 - 921 0 zu wenden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell