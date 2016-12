POL-UN: Selm - Holzlagerschuppen niedergebrannt

Selm (ots) - In der Nacht des Samstags, 31.12.16, gegen 1.15 Uhr wurde der Brand eines Holzlagerschuppens an einer Garage in der Kurt-Schumacher-Straße gemeldet. Dieser wurden durch Bewohner festgestellt, nachdem eine Sicherung herausgesprungen war. Der Brand wurde durch die Feuerwehr Selm gelöscht, bevor ein Schaden an Wohnhaus oder Garage entstehen konnte. Der Schuppen brannte jedoch nieder, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. In dem Holzschuppen wurden Kaminholz gelagert und auch Fahrräder eingestellt. Durch eine Nachbarin wurde kurz zuvor ein Böllerknall gehört, mit nachfolgenden Knack- und Zischgeräuschen. Nach Öffnen der Jalousien sah sie den Feuerschein an der Garage und in der Nähe zwei Männer auf dem Gehweg stehen, welche sich dann schnell in Richtung Beifanger Weg entfernten. Die Männer werden als ca. 20-25 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und dunkel gekleidet beschreiben. Ob diese Personen das Feuer gelegt haben, hat die Zeugin nicht gesehen. Wer etwas Verdächtiges festgestellt hat, kann Hinweise bei der Polizei in Werne der Rufnummer 02389- 9210 oder 02389-921-3420 abgeben.

