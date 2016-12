POL-UN: Holzwickede - Unterhaltungselektronik bei Einbruch entwendet

Holzwickede (ots) - In der Zeit zwischen 17 und 23 Uhr am Freitag, 30.12.16, wurde zunächst die Wohnungstür zu einer Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nordstraße aufgedrückt und nachfolgend eine weitere Zimmertür aufgehebelt. Aus dem Zimmer wurden Gegenstände der Unterhaltungselektronik und Ausweispapiere entwendet. Wer in der Zeit verdächtige Personen gesehen hat, kann Hinweise bei der Polizei in Unna unter den Rufnummern 02303-9210 oder 02303-921-3120 abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell