POL-UN: Schwerte - Zwei Brandstiftungen im Stadtgebiet

Schwerte (ots) - Am Freitag, 30.12.16, gegen 21.55 Uhr stellte ein Bewohner der Kampstraße im Vorgarten des Nachbargrundstücks einen brennenden Korbstuhl fest. Er löschte diesen direkt mit eigenen Mitteln. Durch eine Polizeistreife wurde 50 Minuten später ein brennender Mülleimer an einer Bushaltestelle im Holzener Weg festgestellt. Auch dieser wurde mit eigenen Mitteln gelöscht. In beiden Fällen konnten keine Täterhinweise erlangt werden. Wer in der Zeit verdächtige Personen gesehen hat, kann Hinweise bei der Polizei in Schwerte unter den Rufnummern 02304-9210 oder 02304-921-3320 abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell