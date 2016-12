POL-UN: Bergkamen - Tresor bei Wohnungseinbruch entwendet

Bergkamen (ots) - Im Laufe des Freitagnachmittags, 30.12.16, zwischen 13 und 18.45 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Terrassentür eines Reihenhauses in der Straße 'In der Schlenke' auf. Im Haus wurden sämtliche Räume betreten und Schränke durchwühlt. Neben dem erbeuteten Schmuck und Bargeld entwendeten die Täter zusätzlich einen kompletten Kleintresor. Wer etwas Verdächtiges festgestellt hat, kann Hinweise bei der Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307-921-7320 oder bei der Polizei in Kamen unter den Rufnummern 02307-9210 oder 921-3220 abgeben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell