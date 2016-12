POL-UN: Unna - Drei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Unna (ots) - Am frühen Nachmittag des Freitags, 30.12.16, gegen 14.20 Uhr stießen zwei PKW auf der Unnaer Straße, zwischen Autobahnbrücke und Stralsunder Straße frontal zusammen. Ein 60-jähriger Unneraner, sowie dessen 56-jährige Frau fuhren in einem Ford C-Max in Richtung Unna-Massen. Sie wurden leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Die 47-jährige Fahrerin aus Kamen mit dem entgegenkommen Opel Zafira wurde hingegen schwer verletzt und musste stationär im Krankenhaus bleiben. An den beiden PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR, sie mussten nachfolgend abgeschleppt werden.

