POL-UN: Unna - Verkehrsunfall mit Personenschaden- drei verletzte Unfallbeteiligte

Unna (ots) - Unna, Unnaer Straße, 30.12.2016, 14:20 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 60-jähriger Mann aus Unna mit seinem Pkw Ford die Unnaer Str. in Richtung Massen. Ca. 90 Meter vor der Einmündung zur Stralsunder Str. kam ihm der Opel Zafira einer 47-jährigen Kamenerin auf seinem Fahrstreifen entgegen und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Durch den Unfall wurden beide Fahrzeugführer und die Beifahrerin des Pkw Ford verletzt und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Kamenerin muss stationär verbleiben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt, es entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 18.000 EUR. Warum die 47-Jährige auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs geriet, konnte bisher nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell