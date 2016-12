POL-UN: Unna- Diebstahl aus Kleintransporter - Werkzeugmaschinen und Drucker entwendet

Unna (ots) - In der Nacht zu Freitag (30.12.2016) hebelten Unbekannte die Hecktür eines VW Crafter, der an der Karlstraße parkte, auf. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie mehrere Werkzeugmaschinen und einen Drucker. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

