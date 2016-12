POL-UN: Bönen - Wohnungseinbruch - Schmuck und Bargeld entwendet

Bönen (ots) - Am Donnerstag (29.12.2016) haben Einbrecher zwischen 17.40 Uhr und 20.20 Uhr an einem Reihenhaus an der Hubertstraße die Terrassentür aufgehebelt. Sie durchsuchten das Haus und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

