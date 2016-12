POL-UN: Werne - Brand in Tiefgarage - Ursache war technischer Defekt

Werne (ots) - Bei dem Brand in einer Tiefgarage am Dienstag, den 27.12.2016 in der Alte Münsterstraße ist ein technischer Defekt ursächlich gewesen. Das wurde bei der Untersuchung der Kriminalpolizei und einem Sachverständigen festgestellt. Ausgebrochen war der Brand im vorderen Bereich eines in der Garage geparkten VW Polo. Der Brand hatte auf ein weiteres Fahrzeug, ein Peugeot übergegriffen. Zwei weitere Fahrzeuge, ein Mercedes Vito und ein Skoda wurden, genau wie teilweise die elektrischen Leitungen, ebenfalls beschädigt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50000EUR.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell