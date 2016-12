POL-UN: Unna - versuchter Diebstahl aus Rohbau - Kabel lagen zum Abtransport bereit

Unna (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (29.12.2016) haben unbekannte Täter eine Holzverlattung an einem Rohbau an der Leibnizstraße entfernt und sich so Zutritt zum Gebäude verschafft. Hier rissen sie bereits verlegte Kabel herunter und rollten sie auf Kabeltrommeln auf. Da diese jedoch anschließend am Tatort zurückblieben, besteht die Möglichkeit, dass die Täter gestört worden sind.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

