POL-UN: Werne - Diebstahl aus Rettungswagen - Kinder-Notfallrucksack gestohlen

Werne (ots) - Während eines Einsatzes des Rettungsdienstes am Wiehagen am Mittwoch, den 28.12.2016, gegen 18.45 Uhr wurde aus dem eingesetzten Rettungswagen der Kinder-Notfallrucksack gestohlen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell