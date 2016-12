POL-UN: Unna - Wohnungseinbruch - Bargeld entwendet

Unna (ots) - In der Zeit von Donnerstagmittag (22.12.2016) bis Mittwochmittag (28.12.2016) haben unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Asternweg aufgehebelt. Sie durchsuchten anschließend fast alle Räume des Hauses und entwendeten Bargeld in unterschiedlichen Währungen.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

