POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Begegnungszentrum - Automaten aufgebrochen

Bergkamen (ots) - Am Mittwoch, den 28.12.2016, zwischen 03.00 und 08.00 Uhr sind Unbekannte in ein Begegnungszentrum in der Pestalozzistraße eingebrochen. Sie entfernten zunächst ein Schutzgitter und hebelten danach das dahinter liegende Fenster auf. Innen brachen sie mehrere Automaten auf und entwendeten das Bargeld daraus. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02307 921 7320 oder 921 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell